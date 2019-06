Igor Lewczuk wraca do Legii Warszawa! 34-letni obrońca podpisał z klubem roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Z kolei Walerian Gwilia podpisał dwuletnią umowę.

Lewczuk przez ostatnie trzy lata był piłkarzem francuskiego Girondins Bordeaux. W tym czasie rozegrał 38 spotkań w Ligue 1, choć w ostatnim sezonie pełnił rolę niemal wyłącznie rezerwowego.

Doświadczony obrońca wraca do Legii, z którą dwukrotnie wygrywał mistrzostwo i Puchar Polski. Z klubem podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Będzie grał z numerem "5".

- Szybko doszliśmy z Legią do porozumienia. W Bordeaux, przy zawodnikach o wysokiej klasie nabyłem dużo obycia i mądrości boiskowej, jak się ustawiać i asekurować. Ten wyjazd na pewno mi w tym pomógł i dzisiaj jestem lepszym piłkarzem. W porównaniu z Legią presja była tam mniejsza. Na pewno będę trenował z całym sercem i dam z siebie maksimum - mówi Igor Lewczuk na oficjalnej stronie Legii.

Dwukrotny reprezentant Polski był w przeszłości także zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz, Ruchu Chorzów, Piasta Gliwice, Jagiellonii Białystok oraz Znicza Pruszków. Z Zawiszą oraz "Jagą" także sięgał po Puchar Polski.

Z kolei Gwilia podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia. Pomocnik w rundzie wiosennej był wypożyczony ze szwajcarskiego FC Luzern do Górnika Zabrze.



25-latek jest ważną postacią reprezentacji Gruzji. W czerwcowych meczach eliminacji mistrzostw Europy strzelił gola i zaliczył asystę przeciwko Gibraltarowi (3-0), asystował także w meczu z Danią (1-5).

Gwilia, który ma także obywatelstwo ukraińskie, w przeszłości był zawodnikiem Metałurha Zaporoże oraz białoruskich FK Mińsk i BATE Borysów. Na wypożyczeniu w Górniku rozegrał 17 spotkań, zdobył jednego gola i zanotował cztery asysty.

- Nie potrzebowałem wiele czasu, aby podjąć decyzję o przyjściu do Legii. Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Warszawy. Nie mogę się doczekać, kiedy zagram na tym stadionie, jestem bardzo podekscytowany. Wiem, że Legia musi być zawsze mistrzem i cały zespół musi zrobić wszystko, aby tytuł i puchar do niej wróciły - powiedział Gwilia dla oficjalnej strony internetowej Legii.



