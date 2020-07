Mistrz Polski znalazł drugi dom. Działalność rozpoczął właśnie jeden z najnowocześniejszych ośrodków treningowych w Europie. W Legia Training Center odbyły się pierwsze treningi. W Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego zajęcia przeprowadził zespół rezerw mistrza Polski.

Okazję do zapoznania się z warunkami LTC miał też nowo kreowany mistrz Polski. Drużyna Aleksandara Vukovicia noc przed meczem z Cracovią spędziła w swojej nowej bazie treningowej. Z całej infrastruktury korzystają już drużyny Akademii Piłkarskiej klubu. Będą w niej trenować zespoły z roczników od U15 wzwyż. Dwa razy w tygodniu do Książenic będzie przyjeżdżał także zespół Legii U14.

- Zaczynamy pisać nowy rozdział w dziejach klubu. To duży zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy legionistami. Bądźmy dumni z tego, co tutaj robimy, bo to pomoże nam stawać się lepszym każdego dnia. Ta duma z LTC da nam mnóstwo energii i radości z wykonywanej pracy - mówi dyrektor wykonawczy Akademii Legii Richard Grootschoolten.

Od 29 lipca, kiedy Legia rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, obiekty w Książenicach staną się bazą treningową dla drużyny Aleksandara Vukovicia. Przy Łazienkowskiej mistrz Polski będzie się pojawiał tylko podczas meczów.

- Widziałem w swoim życiu wiele ośrodków treningowych i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Legia Training Center jest jednym z najlepszych, w jakich miałem przyjemność gościć. Tylko od nas zależy, jak wykorzystamy warunki, które stworzył nam klub. Czeka nas wiele pracy, by wspiąć się na europejski top w szkoleniu piłkarzy. Ten ośrodek to ważny krok w tym kierunku - przekonuje Richard Grootschoolten.

W bursie na terenie ośrodka do dyspozycji młodych piłkarzy jest ponad 70 miejsc w dwuosobowych pokojach. Zakwaterowani zostali adepci futbolu, dla których centrum treningowe przy ul. Legionistów 3 będzie prawdziwym drugim domem.

- Do bursy trafili chłopcy, którzy pochodzą spoza Warszawy i jej najbliższych okolic oraz mają skomplikowaną sytuacją logistyczną. Dla zawodników od U14 do Legii II, którzy pozostają w swoich rodzinnych domach, wprowadziliśmy busy kursujące z ustalonego przystanku do ośrodka i z powrotem. Dodatkowo, z dworca PKP Grodzisk Mazowiecki do Legia Training Center dojeżdżają już autobusy - mówi menadżer operacyjny Akademii Legii Przemysław Zych.

Procedurę wdrożenia do działalności w LTC przeszło już kilkudziesięciu przedstawicieli akademii i klubu. W Książenicach często organizowane będą zgrupowania dla pierwszego zespołu Legii.

- Nie ma sensu, żebyśmy generowali dodatkowe koszty na organizację zgrupowań w innych miejscach. Po to mamy tak znakomite warunki, żeby teraz móc z nich korzystać - mówi Aleksandar Vuković.

Uroczyste otwarcie Legia Training Center zaplanowano na najbliższy poniedziałek.

ZCz/Legia.com