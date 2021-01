Filip Mladenović jest już gotowy na zgrupowanie z Legią Warszawa w Dubaju. Piłkarz na treningi czeka u boku swojej wybranki. Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczną się już 6 stycznia. W ich trakcie zaplanowano pięć meczów kontrolnych.

Nowy rok dla piłkarzy Legi Warszawa rozpocznie się podróżą do Dubaju. To właśnie tak 6 stycznia rozpocznie się zgrupowanie, którego celem jest przygotowanie się do rundy wiosennej sezonu 2020/2021.

Wcześniej zdjęciami z Dubaju pochwalił się Filip Mladenović, który u boku swojej partnerki, spędza ostatnie chwile przed 16-dniowym obozem.

Klub wybierając miejsce zgrupowania, kierował się przede wszystkim warunkami pogodowymi, dobrą infrastrukturą oraz połączeniem lotniczym. Zespół w tym czasie ma rozegrać pięć meczów kontrolnych. Pierwszy z nich zaplanowano już na 9 stycznia.

