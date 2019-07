Eduard Sobol to najnowszy kandydat do wzmocnienia lewej obrony Legii Warszawa. 24-letni Ukrainiec to zawodnik Szachtara Donieck.

O zainteresowaniu Legii Sobolem informuje "Super Express". Ukrainiec ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w czeskim FK Jablonec. Wcześniej był również wypożyczany z Szachtara do Slavii Praga czy Zorii Ługańsk.

Dotąd wystąpił w 80 spotkaniach ukraińskiej ekstraklasy, ma też na koncie 15 występów w Lidze Europy. Portal transfermarkt.de wycenia go na 900 tys. euro. Sobol może się również pochwalić dziewięcioma występami w reprezentacji Ukrainy, ostatni zanotował w czerwcowym spotkaniu z Luksemburgiem, gdy pojawił się na boisku z ławki rezerwowych.



Legia zainteresowała się Ukraińcem, bo szuka lewego obrońcy po odejściu Adama Hlouszka do Viktorii Pilzno. Negocjacje idą jednak trudno i na razie wicemistrzowie Polski nie zdołali osiągnąć porozumienia z Szachtarem. Kontrakt Sobola z klubem z Doniecka wygasa jednak za rok i niewykluczone, że nawet w przypadku niepowodzenia rozmów Legia wróci do tematu za rok.



Innym kandydatem do wzmocnienia lewej obrony Legii jest Mikkel Kirkeskov z Piasta Gliwice.



Zdjęcie Aleksandar Vuković, trener Legii, może wkrótce doczekać się nowego lewego obrońcy / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

