Legia Warszawa we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i fundacją klubu organizują w Wielką Sobotę mecz charytatywny - podano na stronie klubu. Środki zebrane podczas meczu zostaną przekazane na pomoc powstańcom warszawskim w czasie epidemii koronawirusa.

W meczu na wirtualnym boisku w grze "FIFA 20" zmierzą się Michał Karbownik i Miłosz Bogdanowski. "Z okazji spotkania będą zbierane środki na pomoc powstańcom warszawskim w czasie epidemii COVID-19. Dzięki specjalnej zrzutce kibice będą mogli wesprzeć bohaterów wydarzeń z 1944 roku" - poinformował klub.

- Bohaterowie z 1944 roku są dla nas grupą szczególną, więc przy okazji świąt wielkanocnych, szczególnie o nich zadbajmy - powiedziała Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii.

- Dzięki inicjatywie Legii Warszawa i Muzeum Powstania kibice będą mogli wesprzeć sprawę istotną. Zebrane środki posłużą do sfinansowania najpilniejszych potrzeb powstańców warszawskich, którzy nie powinni wychodzić z domu w okresie pandemii - będziemy im mogli kupić ciepłe posiłki i lekarstwa - dodał Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jak podkreślił, "każdy z nas może pomóc powstańcom bez wychodzenia z domu". - To gest wobec tych, którzy są zawsze naszymi bohaterami. To od nich uczymy się, co w życiu jest najważniejsze. Pamiętajmy o nich w tym trudnym czasie - zauważył.

Mecz zacznie się w sobotę o godz. 17 i będzie transmitowany na Facebooku klubu. Zbiórka będzie trwała do wielkanocnego poniedziałku. Zaczęła się w czwartek.

Autorka: Natalia Kamińska

