Po pierwszej połowie meczu Ligi Konferencji z Aston Villa piłkarze Legii Warszawa schodzili do szatni z pokrzepiającym, remisowym rezultatem. Co prawda to Anglicy objęli prowadzenie, i to już w 4. minucie gry, ale polski zespół szybko odpowiedział, wyrównując kilkanaście minut później. Ostatecznie warszawiacy musieli jednak uznać wyższość rywala, który - dzięki bramce Alexandre Moreno - ostatecznie zwyciężył 2:1 .