Legia w czasie eliminacji do Ligi Mistrzów uporała się już z Bodo/Glimt oraz Florą Tallinn. W 3. rundzie na drodze warszawskiej drużyny stanęło wyżej notowane Dinamo.



W pierwszym meczu pomiędzy ekipami padł remis 1-1, po bramkach Bruna Petkovicia oraz Ernesta Muciego. Później obie drużyny nie grały meczów ligowych, by być w pełni przygotowane na walkę o awans do kolejnej rundy.





Legia - Dinamo. Ernest Muci znów trafi do siatki?

Bohaterem poprzedniego starcia dla Legii Warszawa niewątpliwie był wcześniej wspomniany Muci. 20-latek trafił do siatki - po efektownym strzale - w samej końcówce meczu i zwiększył szansę dzisiejszych gospodarzy na awans w rewanżu.



W ataku warszawskiej drużyny szanse na zdobycie kolejnych bramek otrzymali dziś natomiast Rafa Lopes oraz Mahir Emreli.

Legia - Dinamo. Składy obu ekip:

Legia Warszawa: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki - Juranović, Slisz, Martins, Luquinhas, Mladenović - Emreli, Lopes.



Dinamo Zagrzeb: Livaković - Ristovski, Theophile-Catherine, Lauritsen, Franjić - Misić, Majer, Jakić - Ivanusec, Petković, Orsić.