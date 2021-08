Jako pierwsi przyjazny gest w kierunku KSW wykonali przedstawiciele Dinamo Zagrzeb. Przy okazji gali KSW 51, która odbywała się w Zagrzebiu, chorwacki klub zaprosił reprezentantów KSW na stadion Maksimir.

Wizyta piłkarzy Dinama Zagrzeb stała się okazją do "zrewanżowania" się dla włodarzy KSW. Mistrz Chorwacji zmierzy się z mistrzem Polski w ramach rewanżowego spotkania trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się 10 sierpnia we wtorek o godzinie 21.

Liga Mistrzów. Legia - Dinamo. Mecz we wtorek o godzinie 21 w Warszawie

Szefowie KSW zaprosili delegację Dinama do biura organizacji, ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 doszło do mniej oficjalnego spotkania, podczas którego respektowano wszystkie zarządzone restrykcje.

Na spotkanie udał się między innymi trener Damir Krznar, a ze strony KSW gości podejmował współwłaściciel organizacji Martin Lewandowski. Odbyły się nieformalne rozmowy na temat dalszej współpracy. Jednym z mistrzów KSW jest chorwacki fighter Roberto Soldić.

