- Chciałbym pogratulować gospodarzom dobrej gry. Także kibice urządzili wspaniały spektakl, atmosferę wielkiego stadionu - mówił Krznar.

Chorwat sprawiał wrażenie człowieka, który w momencie usłyszenia ostatniego gwizdka sędziego, poczuł olbrzymią ulgę.

- Spotkaliśmy się z najbardziej wymagającym rywalem spośród możliwych do wylosowania w tej rundzie eliminacji. Nie planowaliśmy się głęboko cofać i grać defensywnie. Naszym planem było utrzymania się jak najdłużej przy piłce, jednak jakość gry Legii wymusiła na nas nieco inne zachowanie. Najpierw byłem zaskoczony koniecznością zmiany Lauritsena w pierwszej połowie meczu, także Jakić potem źle się poczuł. Drużyna grała dziś jak jedna wielka rodzina. Chciałbym pochwalić wszystkich, włączając w to rezerwowych. Wszystkie założenia taktyczne zostały wykonane, szczególnie dobrze zaprezentowała się nasza defensywa, która nie dość że zagrała naprawdę wysoko, to jeszcze skutecznie rozbijała dośrodkowania Legii - analizował.

- To prawdziwe bogactwo mieć takiego zawodnika jak Franjić, który akurat dziś występował początkowo w roli obrońcy, ale po zmianach w drugiej połowie bezproblemowo dostosować się do nowej pozycji na boisku. Chciałbym jeszcze raz podziękować Legii za walkę fair-play w dzisiejszym spotkaniu i życzę jej powodzenia w dalszej fazie eliminacji do Ligi Europy - zakończył Chorwat.

Zdjęcie Damir Krznar / Piotr Nowak / PAP

Asz