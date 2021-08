- Wiemy, że mecz rewanżowy będzie rozgrywany w świetnej atmosferze. Mamy świadomość, że w pierwszym spotkaniu zagraliśmy dobrze i zdominowaliśmy fazę ataku. Wprowadziliśmy korekty taktyczne w obronie i wierzymy, że to wystarczy do naszego celu - przejścia do kolejnego etapu rozgrywek Ligi Mistrzów. W meczu najważniejsza jest stabilność gry. Jedziemy do Warszawy z gorącym sercem, ale i z zimną krwią. Jesteśmy gotowi na każdą sytuację i każdą ewentualność - powiedział trener Dinama.

Krznar jest świadomy błędów, które jego zespół popełnił w pierwszym meczu.

Legia - Dinamo Zagrzeb. Recepta Chorwatów

- Spodziewam się podobnego meczu. Niewiele jest taktycznych manewrów po obu stronach, które mogłyby zaskoczyć. Niezwykle ważna jest stabilność formacji obronnej. Muszę przyznać, że Legia radziła sobie w tym aspekcie lepiej niż my. Musimy to poprawić, aby pokazać swoją jakość. Postaramy się poruszać równie agresywnie. Mamy świadomość, że jeśli damy Legii za dużo przestrzeni, to jej piłkarze mogą narobić nam wielu problemów. Rolę faworyta zawsze trzeba potwierdzić na boisku. W Warszawie będziemy chcieli zagrać równie agresywnie i z dużym zaangażowaniem. Wtedy o wyniku spotkania będzie decydowała jakość piłkarska, która naszym zdaniem, jest po naszej stronie - przekonuje.

Dinamo przyleciało do Warszawy w niemal najsilniejszym zestawieniu

- Arijan Ademi przyleciał z nami do Warszawy. Ostateczną decyzję odnośnie składu podejmiemy po ostatnim treningu. Nie będziemy jednak wymuszać jego występu za wszelką cenę. W jutrzejszym spotkaniu nie wystąpi Marko Tolić, który jest kontuzjowany - powiedział Krznar.

Asz