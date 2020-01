Były trener Legii Warszawa Dean Klafurić znalazł nową pracę. Chorwat będzie trenował dziewiąty zespół ligi cypryjskiej Ethnikos Achnas.

Klafurić przyszedł do Legii 13 września 2017 roku, razem z Romeo Jozakiem. Do 14 kwietnia 2018 roku pracował jako jego asystent, a później sam objął zespół. Do końca sezonu nie przegrał żadnego spotkania, zdobywając mistrzostwo i Puchar Polski.

W kolejnym sezonie został jednak szybko zwolniony. Zdecydowało o tym odpadnięcie już w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ze Spartakiem Trnawa.

Swoją przygodę z Legią może jednak uznać za udaną. Prowadził zespół w 15 meczach, z których 11 wygrał, trzy przegrał i jeden zremisował. Takie wyniki dały średnią 2,27 punktu na mecz. Żaden inny trener, w historii Legii, nie miał tak dobrej statystyki zdobywanych punktów.

Przez 11 miesięcy pozostawał bez pracy. W końcu, pierwszego lipca 2019 roku zatrudnił go drugoligowy HNK Dragovoljac. Prowadził zespół tylko 26 dni, po czym zastąpił go Roy Ferenczina.

Teraz Klafurić po raz drugi zdecydował się wyjechać z kraju. Cypryjski Ethnikos Achnas ogłosił, że zatrudnił Chorwata. Ma on pomóc utrzymać zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drużyna znajduje się bowiem na dziewiątym miejscu, w dwunastozespołowej lidze.

