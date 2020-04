Czterdziestu pracowników z różnych działów zostało zwolnionych z Legii Warszawa - donosi portal Legia.net. Nie ma jeszcze porozumienia w sprawie obniżenia pensji piłkarzom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Henryk Kasperczak dla Interii: Nie ma szans, żeby wznowiono rozgrywki we Francji. Wideo TV Interia

Wszystko wskazuje na to, że sezon Ekstraklasy nie zostanie dokończony. Najprawdopodobniejszy scenariusz zakłada uznanie wyników z momentu przerwania sezonu - liderem po 26 kolejkach jest Legia Warszawa i to do niej może trafić tytuł mistrzowski.



Mimo tego nastroje w Legii nie mogą być dobre. Ją także już mocno dotyka kryzys związany z brakiem uzyskiwania bieżących przychodów. Sporo klubów obniżyło już piłkarzom pensje, stosując się do zaleceń Rady Nadzorczej Ekstraklasy.



W Legii w tym względzie wciąż nie ma porozumienia. Według portalu Legia.net piłkarze są pogodzeni z redukcją zarobków, lecz kością niezgody pozostaje procent "uciętej" pensji.



Według informacji portalu w związku z kryzysem z klubu zostało zwolnionych aż 40 osób. "Z różnych działów - marketingu czy mediów klubowych. O pięćdziesiąt procent mniej pieniędzy otrzymają pracownicy biurowi, trenerzy od akademii po pierwszą drużynę i inni ludzie zatrudnieni w klubie w różnej roli" - pisze Legia.net.



Innym klubem, w którym wciąż nie osiągnięto porozumienia między zarządem i piłkarzami jest Arka Gdynia. Klub poinformował w czwartek w oficjalnym komunikacie, że rozmowy wciąż są prowadzone.

Reklama

Wyniki i tabela Ekstraklasy







Zdjęcie Dariusz Mioduski /Zbigniew Czyż /INTERIA.PL

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL