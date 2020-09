Czesław Michniewicz został nowym trenerem Legii Warszawa. Szkoleniowiec związał się z klubem dwuletnią umową. Mistrzowie Polski poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie.

Michniewicz zastąpił Aleksandara Vukovicia. Serb był trenerem Legii od 2 kwietnia 2019 roku. W poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Polski.



Jednak obecne rozgrywki podopieczni serbskiego trenera rozpoczęli słabo. Wygrali tylko dwa z czterech ligowych meczów i już w drugiej rundzie eliminacji odpadli z walki o Ligę Mistrzów.



W efekcie, po porażce 1-3 z Górnikiem Zabrze, Vuković pożegnał się ze stanowiskiem. Zastąpił go selekcjoner reprezentacji do lat 21 Czesław Michniewicz.

Legia chciała związać się z Michniewiczem do końca sezonu, a trener oczekiwał trzyletniego kontraktu. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i Michniewicz zgodził się na dwuletnią umowę.



Właściciel i prezes Legii Dariusz Mioduski z powodzeniem zakończył misję, jaką było uzyskanie zgody szefa PZPN-u Zbigniewa Bońka na to, by Michniewicz mógł godzić pracę w młodzieżówce z prowadzeniem mistrzów Polski.



Michniewicz zadebiutuje w roli szkoleniowca legionistów w najbliższy czwartek o godz. 20:30, meczem z kosowskim FK Drita, w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. W niedzielę, w PKO Ekstraklasie Legia Michniewicza podejmie Śląsk Wrocław.



