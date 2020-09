Czesław Michniewicz ma zostać trenerem Legii Warszawa. Szkoleniowiec jest bardzo blisko zastąpienia Aleksandara Vukovicia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Boruc: Nie pamiętam, byłem zupełnie pijany. Wideo Legia.com

Legia w tym sezonie nie zachwyca. Odpadła w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, po porażce 0-2 z Omonią Nikozja. Z kolei w czterech meczach PKO Ekstraklasy zdobyła sześć punktów i zajmuje siódme miejsce.

Reklama

Dodatkowo Legię źle się ogląda. Zespół ma problem ze zdobywaniem bramek. Przed meczem z Górnikiem Zabrze, jedynym piłkarzem, który strzelał w lidze dla "Wojskowych" był Tomasz Pekhart.

Dlatego też porażka z zespołem Marcina Brosza mogła być ostatnim meczem Aleksandara Vukovicia w roli trenera Legii. Serb jest szkoleniowcem stołecznej drużyny od 2 kwietnia 2019 roku. W poprzednim sezonie doprowadził swoją ekipę do mistrzostwa Polski.

Ten sezon jego podopieczni zaczęli jednak fatalnie i zaczęto głośno mówić o zmianie szkoleniowca. Może go zastąpić Czesław Michniewicz.

Taką informację podał znany z Twittera i zazwyczaj dobrze poinformowany Janekx89. Negocjacje z selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21 są bardzo zaawansowane. Jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to jeszcze przed czwartkowym meczem trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Dritą Gnjilane może dojść do zmiany trenera.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy