W spotkaniu 35. kolejki PKO Ekstraklasy Legia Warszawa podejmuje Cracovię. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Mateusz Wdowiak po meczu z Legią w Pucharze Polski. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Cracovia



Relacja na żywo na urządzenia mobilne

Nie tylko wyznawcy spiskowej teorii dziejów gotowi są postawić wszystkie pieniądze na to, że Legia świętować dzisiaj będzie tytuł mistrza Polski. Czy tak się stanie? Stołecznej ekipie do szczęścia wystarczy tylko punkt.

We wtorek warszawianie ulegli Cracovii na jej terenie 0-3. "Pasy" awansowały dzięki temu do finału Pucharu Polski. Dziś pora na rewanż. Jak chcą "wtajemniczeni" - jego rezultat jest oczywisty...

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

