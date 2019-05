Z Legią Warszawa w ostatnich dniach żegnają się ważni piłkarze, ale klub szuka też wzmocnień przed następnym sezonem. Według tureckich mediów, na celowniku wicemistrzów Polski znalazł się Wellington, stoper Istanbulsporu.

Brazylijski obrońca, który w marcu skończył 24 lata, w Turcji występuje od dwóch lat. Początkowo był wypożyczony do Istanbulsporu z portugalskiego Leixoes, latem trafił do drużyny na stałe.

Mierzący 190 centymetrów Wellington w ostatnim sezonie rozegrał 30 meczów na zapleczu tureckiej ekstraklasy. Tymi występami zwrócił na siebie uwagę Legii. Według portalu ajansspor.com, skauci warszawskiego klubu pięciokrotnie przylecieli do Turcji go oglądać. Serwis donosi, że Legia złożyła już ofertę za piłkarza i trwają negocjacje z klubem.



Wellington trafił do Europy w 2019 r., przygodę z piłką nożną na Starym Kontynencie rozpoczął w rezerwach FC Porto. Jego kontrakt w Stambule wygasa za dwa lata. Portal transfermarkt.de wycenia go na 175 tys. euro.



Sprowadzenie Wellingtona byłoby pierwszym poważnym wzmocnieniem Legii po zakończeniu poprzedniego sezonu. Dotąd do klubu dołączyło tylko dwóch nastolatków - Kacper Kostorz i Kacper Skibicki. Z Legią rozstali się natomiast Kasper Hamalainen, Michał Kucharczyk i Adam Hlouszek. Według informacji napływających z Portugalii, wicemistrzowie Polski nie zdecydują się też na wykupienie ze Sportingu Iuriego Medeirosa.



