Legia Warszawa chce pogromcę Lecha Poznań. Jest na celowniku

To ma nie być koniec wzmocnień Legii Warszawa . Kapuadi to zawodnik lewonożny, wypada również zatroszczyć o prawą stronę środka obrony. Jak informuje serwis legionisci.com na celowniku Legii znalazł się Słowak, Sebastian Kosa . To młody, bo zaledwie 20-letni obrońca słowackiego Spartaka Trnawa . Defensor mimo młodego wieku, jest już piłkarsko doświadczony - zdążył rozegrać już 93 mecze w barwach słowackiego klubu, jest również młodzieżowym reprezentantem swojego kraju.

Sebastian Kosa dołączy do Legii Warszawa

W bieżącym sezonie Sebastian Kosa wraz ze swoją drużyną z Trnawy zdążył już wyeliminować Lecha Poznań (1-2, 3-1) w rywalizacji w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kosa to wysoki zawodnik (191 cm), mówi się, że jest następcą Milana Skriniara, który po wielu latach gry dla Interu Mediolan przeszedł latem do Paris Saint-Germain. Bywa również przyrównywany do Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium. Ewentualny transfery Kosy będzie Legię sporo kosztował, jego kontrakt ze Spartakiem obowiązuje do 30 czerwca 2025 r.