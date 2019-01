Piłkarze Legii Warszawa wygrali 2-1 z lokalnym drugoligowcem CD Mafra w meczu sparingowym. Legioniści przebywają na zgrupowaniu w portugalskiej Troi.

To już drugie zimowe zgrupowanie Legii w przerwie w rozgrywkach Ekstraklasy. Pierwszy sparing w Portugalii zakończył się minimalnym zwycięstwem mistrzów Polski.

Legia objęła prowadzenie w 29. minucie, gdy William Remy znalazł drogę do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Szybko wyrównał po indywidualnej akcji Flavio Silva.

Legioniści zadali zwycięski cios dopiero w końcówce spotkania, gdy Carlitos celnie główkował po dośrodkowaniu Pawła Stolarskiego.

- Rezultat jest teraz dla mnie najmniej ważny. Oczywiście jesteśmy Legią i chcemy wygrywać zawsze, ale w tej chwili jest to mniej istotne. Piłkarze są zmęczeni, a przez to warunki trudne, ale wciąż poprawiamy to nad czym pracujemy na treningach - powiedział trener Legii Ricardo Sa Pinto, cytowany na stronie klubu.

- Jestem bardzo zadowolony z zachowania zespołu. Kreowaliśmy wiele sytuacji przeciwko silnemu zespołowi, nawet jeśli jest to drużyna z drugiej ligi, to zajmuje tam wysoką pozycję w tabeli. Tak jak widzieliście, byli dobrze zorganizowani, mieli jakość i był to dla nas dobry test, by kontynuować nasz rozwój - dodał portugalski szkoleniowiec Legii.

Legia Warszawa - C.D. Mafra 2-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Remy (29.), 1-1 Flavio Silva (31.), 2-1 Carlitos (88.)

Legia Warszawa: Cierzniak (68. Majecki) - Kucharczyk (68. Stolarski), Remy (68. Wieteska), Jędrzejczyk (68. Pazdan), Hlouszek (68. Rocha) - Cafu (81. Astiz), Martins (68. Antolić) - Veszović (46. Agra), Szymański (81. Radović), Nagy (68. Hamalainen) - Kulenović (46. Carlitos)

C.D Mafra: Raphael - Freitas, Ventosa, Juary, Gui Ferreira - Mauro, Penro Ferreira - Alisson, Ministro - Silva - Tanque.

