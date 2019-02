Amerykańskie New York City FC chce zakontraktować Carlitosa z Legii Warszawa. Według hiszpańskich mediów prowadzone są w tej sprawie negocjacje między tymi klubami.

Hiszpańskie radio "Cope" poinformowało, że klub z Nowego Jorku chce sprowadzić Carlitosa za około 2,5 mln euro. Co ciekawe w drużynie z MLS miałby zastąpić Davida Villę, który zimą przeniósł się do japońskiego Vissel Kobe (wcześniej był wypożyczony do australijskiego Melbourne City).

Carlitos w minionym sezonie z 24. golami został królem strzelców ekstraklasy i został uznany najlepszym graczem ligi, po czym za pół miliona euro przeszedł z Wisły Kraków do Legii. W obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował cztery asysty.

MLS jest ostatnio coraz bardziej popularnym kierunkiem piłkarzy z polskiej Ekstraklasy. Tylko zimą do FC Dallas odszedł były napastnik Wisły Kraków Zdenek Ondraszek, a Jagiellonię Białystok na Chicago Fire zamienił Przemysław Frankowski.

Najbardziej znanymi zawodnikami New York City są obecnie Rumun Alexandru Mitria (wyceniany na 3,5 mln euro) oraz Argentyńczyk Maxi Moralez (wyceniany na 3 mln euro).

