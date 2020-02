Cafu nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa. Portugalski pomocnik odszedł do greckiego Olympiakosu Pireus.

Cafu opuszcza Legię po dwóch latach. Do klubu ze stolicy trafił w lutym 2018 roku z FC Metz, początkowo na wypożyczenie, a później w ramach transferu definitywnego.

Z klubem zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. Ogółem w barwach Legii wystąpił 59 razy, zdobył dziewięć bramek, zanotował sześć asyst. W obecnym sezonie zagrał tylko w dziewięciu spotkaniach.

Nowym klubem Cafu został grecki Olympiakos Pireus. Według portalu Transfermarkt grecka drużyna zapłaciła za niego około 400 tysięcy euro.

To kolejny piłkarz, po Jarosławie Niezgodzie, Dominiku Nagy'u oraz Mateuszu Hołowni, który zimą odszedł z Legii. Kontrakt z AS Monaco podpisał także Radosław Majecki, ale pozostanie w klubie na wypożyczeniu do końca sezonu.



