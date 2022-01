Ramil Mustafjew to młody 18-letni prawoskrzydłowy, którym interesowało się już kilka klubów PKO Ekstraklasy m.in Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk - poinformował serwis Meczyki.pl. Piłkarz ma jednak trafić do Warszawy, czyli miasta, w którym się wychował. Jego pierwszym klubem był bowiem GKP Targówek, w którym grał w latach 2012-14, a kolejnym Talent Warszawa, w którym spędził pięć sezonów i z którego trafił do II-ligowej Stali Rzeszów.

18-letni pomocnik w tym sezonie na trzecim poziomie rozgrywek zaliczył trzynaście meczów, w których strzelił trzy gole.

Mustafajew urodził się w Machaczkale, ale od dziecka mieszka w Polsce. Stara się też o obywatelstwo naszego kraju.

Utalentowanego piłkarza z rocznika 2003 na Twitterze scharakteryzował jego trener z Targówka i Talentu - Bogumił Bonisławski.

- W pierwszej kolejności trzeba się cieszyć, że w końcu do tej Legii trafił, bo był poważny temat Lechii i Rakowa - napisał szkoleniowiec. - Zawodnik już teraz na pewno z większą jakością niż Skibicki. W rozgrywkach juniorskich grał głównie w środku boiska, bo był najlepszy. W Stali prawe wahadło/skrzydło. Prawonożny, bardzo przebojowy, nieustępliwy, szybki. W Stali często napędzał ataki, jednak jest typem zawodnika, który nie myśli tylko w kategoriach ofensywnych. To duży plus pod względem gry na wahadle, ponieważ do obrony wraca w takim samym tempie, jak wychodzi do kontry - chwalił Mustafjewa jego były trener.

Legia pomoże z paszportem

W Stali piłkarz początkowo ustawiany był na prawej obronie, ale później został przekwalifikowany na skrzydłowego. Wtedy jego talent eksplodował.

18-latek na razie ma tylko trenować z pierwszym zespołem Legii, a grać w rezerwach. W zespole mistrza Polski liczą, że jeśli przebije się do pierwszego zespołu, to jeszcze długo będzie mógł pełnić w nim funkcję młodzieżowca.

Będzie to jednak możliwe dopiero, kiedy uzyska polski paszport, o który stara się już od jakiegoś czasu.

- Już w wieku 15 lat staraliśmy się mu pomóc przy obywatelstwie, jednak się nie udało. Później do pracy wzięła się Stal i z miesiąca na miesiąc miał to obywatelstwo otrzymać. Na ten moment sytuacja jest chyba w zawieszeniu, ale wydaje mi się, że Legia powinna działać natychmiast - ocenił Bonisławski.