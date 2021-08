"Podczas ostatniego treningu przed meczem ze Slavią Praga, Bartosz Slisz doznał urazu kolana, który wyklucza jego udział w wieczornym spotkaniu" - przekazała Legia.

Dodano, że dodatkowa diagnostyka będzie miała miejsce po powrocie zespołu do Warszawy.



Slavia - Legia. Bartosz Slisz nie zagra

To fatalna informacja dla mistrza Polski, który już dziś ma zagrać pierwsze spotkanie w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Jeśli Legia wyeliminuje Slavię Praga, zagra w fazie grupowej Ligi Europy, jeśli odpadnie - trafi do Ligi Konferencji.



Kontuzja Slisza jest bardzo bolesna, bowiem trener Czesław Michniewicz nie ma dużego pola manewru w środku pola. Kontuzji już wcześniej nabawił się Bartosz Kapustka i Slisz występował niemal w każdym spotkaniu u boku Andre Martinsa. Był pewniakiem do wyjściowego składu.

Początek meczu Legia - Slavia w czwartek o godzinie 19.

Relacja korespondenta Interii Artura Szczepanika:

Legia trenowała wczoraj na Sinobo Stadium 24 godziny przed meczem ze Slavią. W jednym ze starć obrońca Joela Abu Hanna ostro wszedł w Slisza. Defensywny pomocnik zszedł wcześniej z treningu. Niestety po dzisiejszych badaniach okazało się, że piłkarz nie będzie w stanie zagrać przeciwko Slavii. Legia zostaje więc z jednym defensywnym pomocnikiem w składzie - Andre Martinsem, który ostatnio nie ma siły grać przez 90 min.

Ewentualnym następcą Slisza mógłby być junior Jakub Kisiel, ale nie przyleciał do Pragi. Jest więc niemal pewne, że zastąpi go Portugalczyk Josue.

Zdjęcie Bartosz Slisz / Beata Zawadzka / East News

WG, Asz