Po Euro 2016 Kapustka przeniósł się z Cracovii do Leicester City. Okazało się to "gwoździem do trumny" dla jego kariery. Przez ostatnie cztery lata grał bardzo mało.

Polak był wypożyczany do Freiburga i belgijskiego OH Leuven. W żadnym z tych klubów nie zdołał się jednak odbudować.

Po zakończeniu ostatniego sezonu znowu wrócił do Leicester. Z tym klubem ma jeszcze roczny kontrakt. Anglicy jednak nie wiążą z Kapustką żadnych planów, co oznacza, że jego powrót do Polski może stać się realny.

Blisko pozyskania 23-latka jest Legia Warszawa. W poniedziałek Kapustka ma przejść testy medyczne, a potem podpisać kontrakt z klubem.

Będzie to piąty zawodnik, który w tym okienku dołączy do drużyny mistrza Polski. Do tej pory Legia pozyskała: Artura Boruca, Filipa Mladenovicia, Rafaela Lopesa oraz Josipa Juranovicia.

