To może być kolejny hitowy transfer Legii Warszawa w letnim okienku transferowym. Wiele wskazuje na to, że jeszcze latem mistrza Polski może wzmocnić Bartosz Kapustka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Dziekanowski dla Interii: W Legii musi być drugi poważny bramkarz. Wideo TV Interia

Forma Kapustki po straconym okresie w Leicester City jest wprawdzie zagadką, ale transfer objawienia Euro 2016 z pewnością miałby swoją wymowę. Zwłaszcza, że tego lata do Legii trafił już inny były reprezentant Polski, Artur Boruc.



Od dawna mówiło się, że mistrzowie Polski są zainteresowani Kapustką, ale najpierw Leicester nie chciało wypożyczać skrzydłowego do Ekstraklasy, a później zawodnik nabawił się poważnej kontuzji. Teraz Leicester nie wiąże już z Kapustką planów na przyszłość, co może otworzyć Legii furtkę do transferu.



Wiadomość tę potwierdza dziennikarz "Super Expressu" Jerzy Chwałek. "Według naszych informacji przejście Bartosza Kapustki z Leicester City do Legii Warszawa bardzo możliwe! Informacja z godzin popołudniowych" - napisał za pośrednictwem Twittera.



Zainteresowanie 23-letnim zawodnik wyrażał także Śląsk Wrocław, ale dla Kapustki Legia ma być pierwszym wyborem. To ostatni gwizdek dla niego, by odbudować swoją dobrze zapowiadającą się karierę piłkarską.



Legia dokonała w tym okienku transferowym już kilku ciekawych ruchów transferowych. Poza powrotem Boruca, do klubu trafili także Filip Mladenović, Rafa Lopes oraz Josip Juranović.





Zdjęcie Bartosz Kapustka / AFP

Reklama

WG