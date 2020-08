Legia Warszawa. Arvydas Novikovas sprzedany do Turcji?

Arvydas Novikovas odejdzie z Legii Warszawa przed datą wygaśnięcia kontraktu. Zawodnik swoją piłkarską ścieżkę najprawdopodobniej ma kontynuować na tureckim podwórku.

Arvydas Novikovas rozstaje się z Legią Warszawa po roku gry w zespole. Zdaniem portalu Legia.net, swoją sportową karierę piłkarz może kontynuować w beniaminku tureckiej ekstraklasy, BB Erzurumsport.

W minionym roku skrzydłowy trafił do Legii z Jagiellonii. Wówczas klub zapłacił za niego 300 tysięcy euro plus bonusy. Do upływu daty ważności obecnego kontraktu pozostały mu jeszcze dwa lata.

Novikovas nie wystąpił w żadnym meczu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Ostatni raz wybiegł na murawę 8 marca. Wówczas zameldował się jednak zaledwie w końcowej minucie spotkania z Piastem Gliwice.

W minionym sezonie na koncie Legii zapisał cztery bramki swojego autorstwa, pokazując się w 24 spotkaniach.

Klub z Łazienkowskiej może zarobić na 29-latku kilkaset tysięcy euro.

