Arvydas Novikovas jest bliski przenosin z Jagiellonii Białystok do Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski od dłuższego czasu są zainteresowani litewskim skrzydłowym.

Jak informuje "Przegląd Sportowy" obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia. Jagiellonia ma za swojego skrzydłowego dostać około 300 tysięcy euro.

Novikovas, któremu za pół roku wygasa umowa z białostockim klubem, otrzymał od "Jagi" ofertę przedłużenia kontraktu, ale jego oczekiwania finansowe znacząco odbiegały od możliwości ekipy z Podlasia. Jagiellonia zabezpieczyła się na wypadek odejścia Litwina już wcześniej, kupując z Miedzi Legnica Hiszpana Juana Camarę.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Novikovas w przeszłości dość odważnie wypowiadał się na temat potencjalnego transferu do Legii. Skrzydłowy w listopadzie zeszłego roku skrytykował wypowiedź Tarasa Romanczuka, który stwierdził, że nigdy nie odszedłby do warszawskiej drużyny.



- [Romanczuk] Kłamał. Każdy z nas, gdyby dostał ofertę z Legii, to by tam poszedł. Może z wyjątkiem Rafała Grzyba, bo to legenda klubu. Ale cała reszta na pewno by taką ofertę przyjęła. Zobaczyliby pieniądze i byłoby po sprawie - mówił jesienią zeszłego roku Novikovas w wywiadzie dla "PS".

28-letni Litwin trafił do Białegostoku w styczniu 2017 roku z niemieckiego VfL Bochum. Wcześniej był zawodnikiem Erzgebirge Aue, szkockiego Heart of Midlothian, St. Johnstone oraz litewskiego FC Vilnius.

W minionym sezonie Novikovas wystąpił w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zaliczył sześć asyst. Ogółem w barwach "Jagi" wystąpił w 94 spotkaniach, zdobył 22 bramki i zaliczył 18 asyst. Jest 47-krotnym reprezentantem Litwy.



Legia jest w trakcie poważnej przebudowy. Do drużyny dołączyli już doświadczony obrońca Igor Lewczuk, gruziński pomocnik Walerian Gwilia (ostatnio Górnik Zabrze), a treningi z drużyny rozpoczęli m.in. wracający z wypożyczenia Tomasz Jodłowiec, Michał Kopczyński i Vamara Sanogo. Po stronie ubytków można znaleźć za to sprzedanego za 5,5 mln euro do Dynamo Moskwa Sebastiana Szymańskiego, a także sporo piłkarzy, którzy odeszli po zakończeniu kontraktu. Są to Adam Hlouszek, Cristian Pasquato, Miroslav Radović, Kasper Hamalainen, Arkadiusz Malarz oraz Michał Kucharczyk. Z kolei Iuriemu Medeirosowi skończyło się wypożyczenie z włoskiej Genoi CFC.

