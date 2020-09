Artur Jędrzejczyk na dłużej związał się z Legią Warszawa. Reprezentant Polski przedłużył kontrakt z klubem do 30 czerwca 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Boruc: Nie pamiętam, byłem zupełnie pijany. Wideo Legia.com

Jędrzejczyk występuje w Legii nieprzerwanie od 2017 roku. Wtedy wrócił do klubu po przygodzie w rosyjskim FK Krasnodar.



40-krotny reprezentant Polski ze stołecznym klubem pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. Pięć razy wznosił też krajowy puchar.



Kontrakt "Jędzy" obowiązywał do końca bieżącego roku. Obie strony doszły do porozumienia i zdecydowały się na przedłużenie współpracy.

Reklama

Nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 2022/23.



MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy