Przebywający na zgrupowaniu w Portugalii piłkarze Legii Warszawa przegrali w sparingu z występującym na trzecim poziomie rozgrywek w tym kraju zespołem Alverca FC 1-2. W piątek mistrzowie Polski wrócą do kraju.

Jedyną bramkę dla zespołu prowadzonego przez Ricardo Sa Pinto strzelił Mateusz Wieteska. Portugalski szkoleniowiec ponownie wystawił dwa różne składy w obu połowach.

W poprzednich dniach legioniści pokonali inne trzecioligowe, portugalskie drużyny: Clube Olimpico do Montijo 4-1 i w środę Amora FC 2-0.

Legioniści od 7 stycznia przebywają na zgrupowaniu na półwyspie Troia, kilkadziesiąt kilometrów od Lizbony. W piątek rano wyruszą w podróż do Warszawy. Jednak już we wtorek stołeczny zespół wróci na półwysep Troia, gdzie odbędzie się drugie zimowe zgrupowanie. Potrwa ono do 2 lutego.

Zajmujący drugie miejsce w tabeli ekstraklasy piłkarze z Warszawy wznowią rozgrywki 10 lutego, kiedy zmierzą się na wyjeździe z trzynastą Wisłą Płock.



Wyjściowy skład Legii Warszawa:



Radosław Cierzniak - Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Adam Hlouszek - Salvador Agra, Cafu, Domagoj Antolić, Mateusz Praszelik, Sebastian Szymański - Carlitos.

