Aleksandar Vuković przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Nowa umowa szkoleniowca będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Engel dla Interii: Vukovicia traktuję jak naszego. Wideo TV Interia

Legia Warszawa w tym sezonie pewnie zmierza po mistrzostwo Polski, zespół jest także w półfinale Pucharu Polski i ma szansę zakończyć sezon z podwójną koroną. Prezes Dariusz Mioduski nie czekał jednak na dalszy rozwój sytuacji i już teraz nagrodził Aleksandara Vukovicia przedłużeniem umowy.

Reklama

Serbw roli pierwszego trenera Legii pracuje od kwietnia 2019 roku, kiedy to zastąpił na stanowisku Ricardo Sa Pinto. Pod wodzą Vukovicia Legia rozegrała 58 spotkań, notując 33 zwycięstwa, 12 remisów i 13 porażek.



- Emocje, które są we mnie przed najważniejszym momentem sezonu, tonują to, co czuję w chwili przedłużenia kontraktu. Myślę o tym, jak najlepiej przygotować zespół do następnych meczów. Rok w roli trenera Legii pokazał, że mając pomysł i realizując go konsekwentnie, można zrobić wiele dobrego. Mam jednocześnie świadomość, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi, gdzie chcielibyśmy zajść. Zdobycie mistrzostwa Polski to dopiero pierwszy etap rozwoju tej drużyny nie tylko w Polsce, ale też na tle Europy - mówi trener Aleksandar Vuković dla oficjalnej strony Legii.



W najbliższej kolejce Legia zmierzy się w Poznaniu z Lechem. Spotkanie, które może przesądzić sprawę tytułu, zaplanowano na sobotę na godzinę 17.30.



To nie jedyna dzisiejsza dobra wiadomość dla fanów Legii. Jak informowaliśmy wcześniej, stołeczny klub doszedł do porozumienia z Filipem Mladenoviciem, który od nowego sezonu wzmocni warszawski zespół.



#POMAGAMINTERIA



1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>

Zdjęcie Aleksandar Vuković / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

WG