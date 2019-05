- Nie musi się zdarzyć nic nieprawdopodobnego, żebyśmy zdobyli mistrzostwo, patrząc na to, jak liga wygląda, jak wyrównane są mecze, jak ciężko każdej drużynie przychodzi wygrywanie. Zarówno nas jak i Piasta czekają trudne mecze. Biorąc to pod uwagę, dalej wszystko jest możliwe - mówi przed ostatnią kolejką ligową trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.

Stołeczny klub traci do Piasta Gliwice dwa punkty. Nawet zwycięstwo w niedzielnym meczu przy Łazienkowskiej (początek godz. 18.00) nie gwarantuje Legii obrony tytułu. Zespół Vukovicia musi liczyć na potknięcie Piasta w spotkaniu u siebie z Lechem Poznań.

Dla Serba najważniejsze jest przede wszystkim to, co wydarzy się w Warszawie.



- Nie ma się co modlić. Jesteśmy przed meczem ligowym, który chcemy wygrać, tym bardziej, ze mamy złą serię za sobą - trzech meczów bez zwycięstwa. Mamy ogromną chęć zakończenia sezonu zwycięstwem przed swoimi kibicami. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało - zapowiada.

- Chcemy wygrać mecz, zdobyć trzy punkty. Kalkulacji, czekania na cokolwiek nie przywiduję, bo remis w takim meczu nic nie daje. Liczy się dla nas tylko zwycięstwo - dodał.

Na to, co zrobi Lech Poznań, patrzy przez pryzmat własnej kariery zawodniczej, ale zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie ma wpływ kibiców. Większość poznańskich fanów nie życzy sobie mistrzostwa dla Legii i chcą, by piłkarze "Kolejarza" nie przykładali się do meczu z Piastem.



- Kibice mają swoje spojrzenie na to wszystko. Nie mnie to oceniać. Będąc zawodnikiem nie wyobrażałam sobie, żeby komukolwiek pozwolić wygrać mecz. Z tej strony patrząc to sytuacja niewyobrażalna. Na wszystkich stadionach w Polsce są zarzuty kibiców, że drużyna odpuściła, że się nie przykładała. To czego później wymagać, jak chce się, żeby twój zespół przegrał? Jest coś takiego, że karma wraca - powiedział Vuković.

