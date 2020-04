Do bardzo interesujących informacji dotarł portal Legia.net. Według niego mocno zainteresowany powrotem do Legii Warszawa był napastnik Aleksandar Prijović, który w przeszłości strzelał dla niej bramki nawet w Lidze Mistrzów.

Prijović wpadł ostatnio w spore kłopoty, bowiem złamał obowiązującą w Serbii godzinę policyjną. Napastnik za swoje zachowanie nie uniknął kary i został skazany na trzy miesiące aresztu domowego przez belgradzki sąd.

13-krotny reprezentant Serbii był zawodnikiem Legii Warszawa od lipca 2015 roku do stycznia 2017. I według informacji portalu Legia.net niewiele brakowało, a kilka miesięcy temu ponownie dołączyłby do wicemistrza Polski.



Legia zimą szukała napastnika po odejściach Carlitosa, Sandro Kulenovicia oraz Jarosława Niezgody. W końcu zdecydowała się na zakontraktowanie Czecha Tomasza Pekharta.



Tymczasem Prijović miał być gotowy na powrót do Legii i nie oczekiwał za swoją grę wielkich pieniędzy. W jego wymaganiach było jednak mieszkanie oraz samochód - informuje portal o klubie z Warszawy.



Kibice Legii mają dobre wspomnienia z napastnikiem, bowiem wciąż mają w pamięci jego bramki zdobywane w Lidze Mistrzów - Serb popisał się dwoma trafieniami w szalonym spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund (4-8).



Po odejściu z Legii 29-latek był zawodnikiem greckiego PAOK-u, gdzie imponował skutecznością. W styczniu 2019 roku przeniósł się do Al-Ittihad z Arabii Saudyjskiej. Wcześniej był piłkarzem angielskich Derby County, Yeovil Town, Northampton Town, szwajcarskich FC Sion i Lausanne-Sport, norweskiego Tromso IL, szwedzkiego Djurgarden oraz tureckiego Bolusporu.



