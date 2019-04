- Adam gra prawdopodobnie swoje ostatnie mecze w Legii i nie zostanie w klubie – zapowiedział na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań trener mistrzów Polski Aleksandar Vuković.

Serbski szkoleniowiec potwierdził poniedziałkową informację serwisu Legia.net. Rozmowy 30-letniego obrońcy w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu z Legią zostały przerwane. Hlouszek miał oferty z kilku czeskich klubów, ostatecznie wybrał Viktorię Pilzno, z którą związał się trzyletnią umową.

Mimo tej sytuacji i choć ostatnio nie było go w kadrze meczowej mistrzów Polski Czech pojedzie na mecz do Poznania. - To jest wzór profesjonalizmu i przykład jak piłkarz powinien podchodzić do zawodu. To jest człowiek na którego zawsze można było liczyć. Gdybyśmy mieli samych Adamów Hlouszków nie mielibyśmy wielu problemów. Są duże szanse, że pojawi się w Poznaniu na boisku - powiedział Vuković.

Hlouszek przyszedł do Legii w styczniu 2016 roku. Jego poprzednim klubem był VfB Stuttgart. Wcześniej występował w FC Nurnberg, Kaiserslautern, Slavii Praga i FK Jablonec nad Nisou. W warszawskim zespole rozegrał 134 spotkania, strzelił cztery gole, trzykrotnie zdobył tytuł mistrza Polski.

