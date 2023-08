Legia walczy nie tylko za siebie. Sądne dni dla krajowego rankingu

Albo Raków utrzyma nam 21. miejsce, albo przegonią nas Rumuni i zepchną na 22. lokatę. Jest to jednak raczej dość wątpliwe. Zasadniczo to, czy zajmiemy 20. czy 21. miejsce nie ma większego znaczenia, liczy się to, aby być powyżej 22. Wówczas będzie to oznaczało, że od 2025 roku mistrz Polski będzie zaczynał grę od drugiej, a nie pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

~ Piotr Klimek.