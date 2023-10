Legia w ogniu afery. Kulisy awantury w Alkmaar. "Upadł i uderzył głową w ścianę"

Z jednej strony piłkarze, trenerzy i działacze Legii Warszawa. Z drugiej - holenderska policja oraz pracownicy ochrony zabezpieczający porządek na stadionie w trakcie i po meczu polskiego zespołu z AZ Alkmaar. Wiadomo, że doszło do brutalnej konfrontacji skutkującej obrażeniami fizycznymi . Kto był prowodyrem, agresorem, a kto ofiarą? To ustali szczegółowe dochodzenie.

Noc z czwartku na piątek w holenderskiej izbie zatrzymań spędzili dwaj legioniści - kapitan zespołu Josue oraz Radovan Pankov. Długo nie było wiadomo, dlaczego aresztowano akurat tych zawodników. Jak informuje serwis Voetbalzone.nl, mieli oni pobić stewarda, w wyniku czego poszkodowany trafił do szpitala ze wstrząsem mózgu i złamaną w łokciu ręką.

Pankov kontra steward. Zaatakowany piłkarz miał odpowiedzieć agresją na agresję

W klincz z Holendrami wszedł za to Pankov. Z przedstawionego przebiegu zdarzeń wynika jednak, że to on został zaatakowany. Działał w obronie własnej.