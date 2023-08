Legia uciekła spod topora! Wciąż pozostaje w grze

Legia – Austria: „Wojskowi” podarowali bramkę rywalom

Nie wiemy, czy piłkarze Legii Warszawa podglądali poczynania ligowych rywali z Pomorza Zachodniego, ale na początku swojego spotkania... powtórzyli ich błędy. W 11. minucie fatalnie do tyłu podawał Juergen Elitim, przez co piłkę przejął Dominik Fitz, który następnie podał do Muharema Huskovicia, a ten nie miał litości dla osamotnionego Kacpra Tobiasza. Było 0:1 i w tej chwili mało kto pamiętał, że kilka pierwszych minut toczyło się pod dyktando gospodarzy. Zwłaszcza że po wyjściu na prowadzenie Austria wcale nie zamierzała zwalniać tempa.