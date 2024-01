Legia traci kolejnego piłkarza. Nieudany pobyt w stolicy

To było spore zaskoczenie, gdy po sezonie 2021/22 Robert Pich po wielu latach gry dla Śląska Wrocław dołączył do Legii Warszawa . Skrzydłowy miał wówczas już 34 lata i doskonale wpisywał się w stereotyp " starego Słowaka ". Bardziej logiczny byłby powrót do ojczyzny, ewentualnie kontrakt z którymś ze słabszych klubów Ekstraklasy, jednak dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński się uparł, mówiąc w jednym z wywiadów, że: " Pich będzie bardzo przydatny drużynie ".

Robert Pich odchodzi z Legii Warszawa

To kolejny ubytek w kadrze "Wojskowych" po tym jak w przerwie zimowej zespół opuścili Lindsay Rose (wrócił do Arisu Saloniki) i rodowity warszawiak Patryk Sokołowski. Po stronie transferów przychodzących widnieje na razie jedno nazwisko - to reprezentant Japonii, wahadłowy Ryōya Morishita, który przybył z Nagoya Grampus Eight.