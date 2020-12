Legia Warszawa po zwycięstwie w ostatniej kolejce z Lechią Gdańsk wróciła na pozycję lidera Ekstraklasy. Co się zmieniło w grze mistrzów Polski? Jacy piłkarze się wybijają, a których forma niepokoi? O sytuacji w Legii rozmawiają ekspert Polsatu Sport Cezary Kowalski oraz dziennikarze Interii Zbigniew Czyż i Olgierd Kwiatkowski.

- Legia wygląda mało atrakcyjnie, ale wygrywa. Widać poprawę, widać pracę trenera Czesława Michniewicza. Trener zadbał o to, żeby zespół nie tracił goli - mówi Kowalski. - Warto zwrócić uwagę na to, że z Lechią Legia po raz pierwszym w tym sezonie nie straciła gola w meczach na własnym boisku - dodał Kwiatkowski.

Gole dla Legii strzela głównie Tomas Pekhart. Z Lechią Czech zdobył 10. bramkę w sezonie. Jak zwykle strzelił ją głową (szósta zdobyta w ten sposób). - Legia musi jednak znaleźć napastnika o innej charakterystyce. Nie tylko takiego, który może strzelać bramki głową - twierdzi Kowalski, komentator Polsatu Sport.

Wyróżniającą się postacią w Legii jest Bartosz Kapustka. To ciekawy przykład piłkarza, który zbyt wcześnie wyjechał za granicę i to od razu do dobrego klubu - Leicester. - Niestety, w przypadku wielu menedżerów najważniejsze jest to, by "zaparkować" swojego piłkarza. Nie zawsze myśli się o jego rozwoju - zauważa Kowalski.

- Kapustka z każdym dniem, z każdym meczem staje się coraz lepszy. Wraca do formy. Pewnie niedługo pojawią się pytania o reprezentację Polski - zauważył Kwiatkowski.

Do końca roku Legię czekają dwa mecze, a potem wyjazd na zgrupowanie do Dubaju. - Czyli nie jest w Legii tak źle, skoro stać ją na takie obozy przygotowawcze - mówił Zbigniew Czyż. - To jest przede wszystkim o tyle wartościowe zgrupowanie, że Legia będzie miała okazję zagrać w sparingach z dobrymi przeciwnikami - ocenił Kwiatkowski.



- Wbrew pozorom dziś nie jest to już tak ekskluzywne miejsce, a pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kosztuje tak samo jak zgrupowania w Hiszpanii czy Turcji - powiedział Kowalski.