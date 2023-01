Legia szykuje transferowy hit! Podkupi piłkarza ligowemu rywalowi

Obecnie trwa zimowe okienko transferowe. Legia nie jest w nim szczególnie aktywna. Do tej pory dyrektor sportowy Jacek Zieliński nie zakontraktował żadnego nowego zawodnika. Trwają już za to najwyraźniej prace nad wzmocnieniem zespołu w kontekście kolejnego sezonu.

Media: Marc Gual dołączy do Legii Warszawa

Zgodnie bowiem z doniesieniami Pawła Gołaszewskiego z tygodnika "Piłka Nożna", do zespołu dołączy Marc Gual. Od marca zeszłego roku Hiszpan występuje w Jagiellonii Białystok, w której dał się poznać z bardzo dobrej strony. Do stolicy Podlasia trafił z SK Dnipro-1, do którego przeszedł zaledwie dwa miesiące wcześniej. Jego karierę w lidze ukraińskiej przerwała jednak wojna rozpoczęta przez Rosję.