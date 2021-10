Reprezentant Izraela w trakcie meczu z Mołdawią uszkodził sobie więzadła boczne w kolanie. Z tego powodu nie wyszedł na drugą połowę. Czeka go około ośmiu tygodni rehabilitacji.

Hanna przyszedł do Legii przed tym sezonem. Nie stał się jednak podstawowym obrońcą mistrza Polski. W sumie wystąpił w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na 314 minut na placu.



Jego kontuzja ogranicza jednak pole manewru trenerowi Czesławowi Michniewiczowi. Legię po przerwie reprezentacyjnej czeka kolejny maraton związany z PKO BP Ekstraklasą, Ligą Europy i 1/16 Pucharu Polski.

Zdjęcie Czesław Michniewicz i Joel Abu Hanna / Tomasz Jastrzębowski / East News

