Legia Warszawa Koszmarna seria porażek Legii Warszawa. Tak źle nie było od... 71 lat

Choć przed sezonem brzmiałoby to abstrakcyjnie, to Legia przegrała już dziewięć z dotychczasowych 12 spotkań i zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Nad ostatnim Górnikiem Łęczna ma tylko punkt przewagi.



W meczu ze Stalą mistrzowie Polski przegrali szóste kolejne ligowe spotkanie.



Legia co prawda wyszła na prowadzenie w 42. minucie po golu Mateusza Wieteski, ale na przerwę schodziła przegrywając już 1-2. Bramki dla Stali strzelali Maksymilian Sitek oraz Fabian Piasecki. Po przerwie Legię dobił jeszcze Mateusz Żyro.





Wychowankowie Legii, Sitek i Żyro, strzelali gole

Warszawski klub może pluć sobie w brodę, bowiem zarówno Sitek, jak i Żyro są produktami właśnie akademii Legii. Pierwszy z nich był piłkarzem Legii jeszcze w sierpniu zeszłego roku, wcześniej grając dla drużyn juniorskich.



Sitek nigdy nie zadebiutował jednak nawet w rezerwach Legii, nie mówiąc już o pierwszej drużynie. Był wypożyczany najpierw do Siarki Tarnobrzeg oraz Puszczy Niepołomice. W zeszłym roku został sprzedany do Podbeskidzia Bielsko-Biała, z którego jest wypożyczony do Stali.

Z kolei Żyro zaliczył nawet sześć spotkań w pierwszej drużynie Legii, ale klub nigdy nie wiązał z nim większej przyszłości. Wychowanek od 2018 roku błąkał się po wypożyczeniach - do Wigier Suwałki, Miedzi Legnica oraz właśnie Stali Mielec. W sierpniu zeszłego roku Stal kupiła go (według serwisu Transfermarkt) za około 225 tysięcy złotych.

Zdjęcie Mateusz Żyro zdobył bramkę przeciwko swojemu byłemu klubowi / Leszek Szymański / PAP

