W 42. minucie meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa sędzia Damian Sylwestrzak ukarał drugą żółtą kartką Josue , wykluczając go tym samym z dalszej części gry. Jak ukazały powtórki, decyzja arbitra z Wrocławia była niesłuszna i wpłynęła na dalsze losy spotkania, co wzbudziło ogromne dyskusje wśród piłkarskich fanów, a także dziennikarzy.

W środku pola do futbolówki ruszyli Katranis oraz Josue. Piłkarz Piasta Gliwice zagrał piłkę, a następnie siłą rozpędu, nadepnął na stopę kapitana Legii Warszawa. Co ciekawe i zaskakujące, to zawodnik Piast padł na murawę, sugerując że został sfaulowany. Sędzia Damian Sylwestrzak natychmiastowo odgwizdał przewinienie i ukarał Joseu żółtą kartką, myśląc że ten nadepnął rywalowi na stopę. Powtórki rozwiały wszelkie wątpliwości. To Katranis nadepnął na nogę Josue, a następnie padł na murawę i zwijał się z bólu.