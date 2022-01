Informację o Jedliče w Legii podał na Twitterze dziennikarz Matej Valkar. Napisał on, że według jego informacji Czech podpisze z mistrzem Polski kontrakt do 2025 r. 24-latek w barwach DAC od 2018 r. Rozegrał 93 mecze ligowe. Uznawany jest za jednego z najlepszych bramkarzy ligi słowackiej.

Reprezentant we wszystkich kategoriach

Jedlička debiutował w seniorskich rozgrywkach w przegranym 0:3 meczu czeskiej Mladá Boleslav ze Spartą Praga, 3 grudnia 2017 roku. W swoim debiucie strzelił gola samobójczego w 12. minucie, błędnie wychodząc do dośrodkowania Eidara Civicia. Jedlička odbił piłkę na słupek, a następnie trafiła ona w niego i wpadła do siatki. Był to pierwszy gol w lidze czeskiej, który został zatwierdzony po analizie wideo.

Jego pierwszym klubem był 1. FK Pribram, skąd był wypożyczony do Sparty, a potem do Mladej Boleslav. Z tego czeskiego klubu przeniósł się później na Słowację.

Jedlička reprezentował Czechy we wszystkich kategoriach młodzieżowych od U-16 aż do U-21. DAC z nim w bramce w eliminacjach Ligi Europy w sezonie 2019/20 wyeliminował Cracovię.