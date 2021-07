27-letni były ofensywny środkowy pomocnik Zorii Ługańsk szuka nowego klubu. - Pomocnik negocjuje z polską Legią - informuje portal sport.ua. Jeśli Jurczenko będzie zadowolony z oferty mistrzów Polski, to podpisze z nią kontrakt.

Ukrainiec otrzymał też inne oferty m.in z tureckiego Gaziantepsporu, ale jak mówi do konkretów doszło dopiero z Legią.

Jurczenko grał w Zorii od lata 2019 roku. Łącznie rozegrał dla klubu 68 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 bramek i udzielił 13 asyst.

Legia Warszawa. Jurczenko zastąpi Kapustkę?

Wychowanek IFC Mikołajów trafił stamtąd do Szachtara Donieck, ale wielkiej kariery w pierwszym zespole nie zrobił. W wieku 20 lat wyjechał do Niemiec, bo wpadł w oko skautom Bayeru Leverkusen. W Bundeslidze przez cztery lata pobytu w zespole "Aptekarzy" zagrał tylko 13 spotkań, w których strzelił jednego gola - w 2016 r. przeciwko Wolfsburgowi.

Z końcem sezonu 2017-18 24-latek został wolnym agentem i związał się z duńskim Vejle BK. Zagrał tam 16 spotkań, strzelił trzy gole i po sezonie rozwiązał kontrakt i wrócił na Ukrainę do Zorii Ługańsk.

Po dwóch latach gry w tym klubie znowu został wolnym agentem. Nie zamierzał zostawać na Ukrainie i szukał klubu za granicą. Razem z nim Zorię po sezonie opuściło kilku innych piłkarzy m.in Joel Abu Hanna, który trafił do Legii.

Według dyrektora generalnego Stanisława Oganowa Zoria nie planowała nic zarobić na czołowych piłkarzach swojego klubu, którzy odeszli bez odstępnego.

- Zakończyli swoje kontrakty i wyrazili chęć opuszczenia klubu. Zaproponowaliśmy im przedłużenie umów już zimą, ale powiedzieli, że o tym pomyślą. W końcu nigdy nie doszło do przedłużenia, a po zakończeniu sezonu 2020/21 odeszli. Absolutnie z każdym z tych graczy rozstaliśmy się w zgodzie. Jesteśmy szanowanym klubem i nie pozwalamy sobie na jakieś przepychanki. Gdyby były jakieś to gracze nie będą o tym milczeć. Obudziliby wszystkich dziennikarzy i zaczęli udzielać wywiadów na lewo i prawo - powiedział Oganow.

Odkąd trenerem Legii został posługujący się płynnie językiem rosyjskim Czesław Michniewicz, Legia szuka nowych zawodników za wschodnią granicą. W zeszłym sezonie mistrzowie Polski wzięli dwóch graczy z Dynama Kijów - Artioma Szabanowa i Nazarija Rusyna. Obaj po sezonie wrócili na Ukrainę. Teraz Legia sięga po piłkarzy Zorii Ługańsk. Abu Hanna dobrze zaprezentował się w meczu z Wisłą Płock, choć oczekiwania co do niego były dużo większe - miał być piłkarzem do pierwszej jedenastki.

