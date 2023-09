Legia przed bardzo trudnym zadaniem. Trener odwołał się do Biblii

Legia Warszawa po wielkich emocjach awansowała do europejskich pucharów. Po szalonym dwumeczu wyeliminowała Austrię Wiedeń , a po rzutach karnych - FC Midtjylland .

- Nastroje są świetne, bo awansując do grupy osiągnęliśmy ustalony cel. Mecze eliminacyjne miały wiele magicznych wieczorów. To zwiększyło nasz apetyt. Teraz zaczynamy kolejny etap. W wielu spotkaniach musimy radzić sobie z wielką presją, ale cieszymy się, że będziemy rywalizowali z tak uznanymi zespołami - podkreśla Kosta Runjaić, szkoleniowiec Legii.

Runjaić: Mam pomysł na mecz z Aston Villą

Zmierzymy się z najsilniejszym przeciwnikiem w grupie, a pierwszy mecz będzie bardzo ważny. Mamy pomysł na to spotkanie, chcemy postawić się charakterem, ambicją i wolą walki. Będziemy dostosowywać się do boiskowych warunków, ale celujemy w wygraną. Nie ma na nas już takiej presji. Chcemy cieszyć się grą

Co ciekawe, szkoleniowiec Legii jeden ze swoich pierwszy stażów odbył właśnie w Aston Villi. Teraz, po 18 latach, będzie mógł zagrać przeciwko klubowi, w którym zbierał trenerskie szlify.

- To napawa mnie olbrzymią dumą. Wszyscy lubimy oglądać Premier League, bo to odpowiednik NBA w koszykówce. Z kolei Unai Emery to niesamowity trener, ma doświadczenie w europejskich rozgrywkach. Zresztą wystarczy spojrzeć na wartość tej drużyny. Mają niesamowitych piłkarzy. Czeka nas pojedynek Dawida z Goliatem. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać - zaznacza Runjaić.