Legia pręży muskuły przed sezonem. Rozbiła Rumunów, pokonała uczestnika LM

Legia Warszawa ma za sobą udane zgrupowanie w Austrii

Trener odniósł się również do występów piłkarzy, którzy latem wzmocnili stołeczną ekipę. - Nowi zawodnicy dobrze się wprowadzają, możemy się wiele spodziewać. Jestem z nich bardzo zadowolony od początku przygotowań. Juergen Elitim dołączył do nas trochę później, ale myślę, że od razu złapał kontakt ze środkowymi pomocnikami i sposobem gry. Szukaliśmy takiego piłkarza, tzw. łącznika, który biega między atakiem a obroną. Wciąż jest młody, uważam, że się rozwinie. Marc Gual to dobry gracz, poniekąd nowy piłkarz to dla mnie także Blaz Kramer. Patryk Kun? Wiemy, dlaczego go zakontraktowaliśmy, cieszę się z tego. Zagrał fantastycznie, miał asystę. Radovan Pankov musi się trochę dostosować do naszego stylu, lecz to zawodowiec, poważnie podchodzący do obowiązków. Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, choć każdemu z nich powinniśmy dać czas - ocenił Runjaic.