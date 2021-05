Legia Warszawa pracuje nad transferem gracza z ligi portugalskiej. Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Tomasz Włodarczyk, wybór "Wojskowych" padł na Szkota Ryana Gaulda.

Jak zwrócił uwagę Włodarczyk w swoim artykule dla serwisu meczyki.pl, Ryan Gauld rozgrywał dotychczas w portugalskim SC Farense świetny sezon, zdobywając osiem goli oraz sześć asyst.

Ryan Gauld nazywany był swego czasu "małym Messim lub "szkockim Messim". W wieku 16 lat znalazł się w składzie dorosłej drużyny Dundee United, po czym przeniósł się do drużyny lizbońskiego Sportingu, gdzie jednak jego kariera uległa zahamowaniu.



Udawał się na kolejne wypożyczenia - do Vitorii Setubal, Desportivo Aves, Farense i szkockiego Hibernian. Ostatecznie, w 2019 roku, związał się z Farense i okazało się to świetną decyzją.



Wielcy gracze konkurentami Legii

Jak wskazał Tomasz Włodarczyk, obecnie często mówi się o możliwości powołania Gaulda do reprezentacji Szkocji na nadchodzące Mistrzostwa Europy, zwłaszcza, że możliwe jest zabranie większej niż kiedyś, bo liczącej 26 zawodników, kadry.



25-letni Ryan Gauld latem będzie już wolnym zawodnikiem, jednak Legia może mieć problemy z pozyskaniem piłkarza. Zainteresowanie ponoć wykazały ekipy z Anglii - Brighton oraz Swansea City.



Zdjęcie Ryan Gauld w starciu z Corentinem Tolisso w trakcie meczu reprezentacji U-21 Francji i Szkocji - zdj. archiwalne / ICON SPORT/NEWSPIX.PL / Newspix