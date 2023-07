Legia pożegnała Carlitosa. Co teraz? Nieoczekiwany kierunek emigracji

Druga i prawdopodobnie ostatnia przygoda Carlitosa z Legią Warszawa dobiegła końca. Stołeczny klub ogłosił w piątek pożegnanie z hiszpańskim napastnikiem. Umowa obowiązująca do końca bieżącego sezonu - i zawierająca opcję prolongaty - została rozwiązana za porozumieniem stron. 33-latek nie wróci do ojczyzny, jak do tej pory przypuszczano. Lada dzień ma zostać zawodnikiem greckiego PAS Lamia.