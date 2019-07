Legia Warszawa fatalnie rozpoczęła marsz po odzyskanie mistrzostwa Polski, przegrywając u siebie 1-2 z Pogonią Szczecin. - Każda drużyna przyjeżdża tutaj jak po swoje - mówił po meczu obrońca Legii Mateusz Wieteska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Wieteska (Legia) po meczu z Pogonią. Wideo TV Interia

Nie tak wyobrażali sobie inaugurację Ekstraklasy piłkarze Legii oraz fani licznie zgromadzeni przy Łazienkowskiej. Legia, podobnie jak w końcówce poprzedniego sezonu, znów nie była w stanie wygrać u siebie.

Reklama

Gospodarze co prawda objęli prowadzenie po godzinie gry za sprawą Sandro Kulenovicia, ale szybko wyrównał Adam Buksa, a w końcówce wygraną gościom dał Zvonimir Kożulj.

- Każda drużyna przyjeżdża tutaj jak po swoje. Tak być nie może - mówił po spotkaniu Mateusz Wieteska, obrońca Legii.

- Tracimy punkty na własnym stadionie, nie powinno do tego dojść. Musimy to odmienić - dodał.

Między innymi tracąc punkty u siebie, w poprzednim sezonie Legia przegrała walkę o mistrzostwo z Piastem Gliwice. Warszawianie nie pierwszy raz w ostatnich latach słabo zaczynają sezon.

- Ciężko powiedzieć, z czego biorą się nasze słabe początki. Pracowaliśmy jak należy i zrobiliśmy wszystko, aby wygrać ten mecz. Niestety, po strzelonym golu Pogoń przeprowadza dwie akcje i zdobywa dwie bramki - mówił Wieteska.

- Mieliśmy dobrze rozpracowanych rywali. Wiedzieliśmy jak będą grać i czego możemy się spodziewać. Szczególnie w pierwszej połowie Pogoń miała więcej z gry, nie możemy do tego dopuszczać - podkreślał.

Wieteska zaprzeczył też, jakoby miał zamiar odejść z Legii.

- Jeżeli na "giełdzie transferowej" pojawiają się plotki o moim transferze do Włoch, to znaczy, że ktoś ma słabe informacje. Nie mam żadnych ofert i póki co będziecie oglądać mnie w barwach Legii - powiedział.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Legioniści załamani po porażce z Pogonią / Leszek Szymański / PAP

WS