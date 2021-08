Po remisie 1-1 na wyjeździe Legia była w korzystnej sytuacji przed rewanżem z Dinamem. Dość szybko jednak straciła bramkę, na którą nie była w stanie odpowiedzieć.

Porażkę mistrzów Polski dość mocno skomentował odchodzący prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

"Jestem po prostu zły. Legii zabrakło napastników. To, co wystarczy na ligę, nie wystarcza na UCL. Wspaniała atmosfera, było wszystko, by to przeskoczyć..." - napisał na Twitterze szef związku.



"No i ten błąd Juranovica" - dodał Boniek, mając na myśli sytuację, po której Legia straciła gola.

Legia straciła szansę na Ligę Mistrzów, ale nie odpadła jeszcze z europejskich pucharów. By zagrać w fazie grupowej Ligi Europy, musi jednak wyeliminować silną Slavię Praga.

W przypadku porażki z czeskim zespołem Legia wystąpi w fazie grupowej Ligi Konferencji.



Zdjęcie Piłkarze Legii Warszawa / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

