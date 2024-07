Legia nie uniknęła kary. Jest komunikat po skandalu

Komisja Ligi zakończyła analizę incydentu z pierwszej kolejki sezonu 2024/2025. Podczas meczu Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin fani „Wojskowych” zaprezentowali kontrowersyjną oprawą, która uderzała w uchodźców. Klub poniesie konsekwencje wybryku fanów. Właśnie zapadła decyzja co do kary wymierzonej Legii. Będzie to grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych.